Долг россиян по ипотеке составил почти 9 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/72708bda-3fee-11eb-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Долг россиян за ипотеку к 1 ноября достиг 8,8 трлн рублей. За год задолженность увеличилась на 22,1%.

Из общей суммы долга только 18,7 млрд — валютная ссуда, остальное — рублёвая. При этом показатели выдачи ипотечных займов продолжают расти рекордными темпами, пишут «Известия». Только в октябре по сравнению с сентябрём объём кредитования увеличился на 3,4%, в общем заключено 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд руб. Это стало рекордным максимумом с 2009 года.

Каждый третий кредит физлиц приходится на ипотеку, тогда как год назад был каждый пятый. За год средняя процентная ставка по жилищному займу в рублях снизилась с 9,4% до 7,3%.

Прирост по ипотеке в сентябре-октябре связан с благоприятными условиями в сфере жилищного кредитования. Однако, бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жилья для населения, увеличению долговой нагрузки заёмщиков, если рост ипотеки не будет сопровождаться одновременным повышением доходов людей.

Банкиры называют ситуацию не критичной. По данным Объединённого кредитного бюро, на 1 ноября действует 5,6 млн займов, из которых 64,1 тыс. в просрочке от 90 дней. Их доля, как и в прошлом году, равна 1,1%. За январь-октябрь банки выдали ипотеку на 3,1 трлн руб., что на 48% больше прошлогоднего уровня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в РФ увеличилась до 16% (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом 2020 года, заявили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данные получены по итогам анализа сообщений от четырёх тысяч финансовых организаций.