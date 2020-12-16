Долг россиян по ипотеке составил почти 9 трлн рублей

Долг россиян за ипотеку к 1 ноября достиг 8,8 трлн рублей. За год задолженность увеличилась на 22,1%.
Из общей суммы долга только 18,7 млрд — валютная ссуда, остальное — рублёвая. При этом показатели выдачи ипотечных займов продолжают расти рекордными темпами,
Каждый третий кредит физлиц приходится на ипотеку, тогда как год назад был каждый пятый. За год средняя процентная ставка по жилищному займу в рублях снизилась с 9,4% до 7,3%.
Прирост по ипотеке в сентябре-октябре связан с благоприятными условиями в сфере жилищного кредитования. Однако, бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жилья для населения, увеличению долговой нагрузки заёмщиков, если рост ипотеки не будет сопровождаться одновременным повышением доходов людей.
Банкиры называют ситуацию не критичной. По данным Объединённого кредитного бюро, на 1 ноября действует 5,6 млн займов, из которых 64,1 тыс. в просрочке от 90 дней. Их доля, как и в прошлом году, равна 1,1%. За январь-октябрь банки выдали ипотеку на 3,1 трлн руб., что на 48% больше прошлогоднего уровня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в РФ увеличилась до 16% (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом 2020 года, заявили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данные получены по итогам анализа сообщений от четырёх тысяч финансовых организаций.