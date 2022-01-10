Nord Stream 2 может потребовать больше €8 млрд компенсации от Евросоюза

Дело «Северного потока — 2» против Евросоюза в международном арбитраже в Торонто (Канада) близится к развязке. Решение будет принято летом 2022 года. Nord Stream 2 (oператор газопровода) считает, что поправки в законодательстве ЕС дискриминируют проект. Первоначально в иске была заявлена сумма ущерба компании в размере 8 млрд евро. Однако в конце 2021 года европарламентарии заявили, что в материалах дела оказалась отредактирована информация о сумме требуемой компенсации. Как следует из документов Европарламента, Nord Stream 2 пока не определила сумму окончательно.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, комментируя вопрос о ходе арбитражного разбирательства между EC и оператором «Северного потока — 2» заявила , что «истец пока не определил размер ущерба, о котором он может заявить». Это связано с тем, что «арбитражный суд в Торонто решил оценить: имеет дело основание или нет».

По ее словам, Еврокомиссия возражает против разбирательства в международном арбитраже, а также против выдвинутых аргументов в том, что нарушала законодательство ЕС.

Решение по делу суд в Торонто может вынести в конце июня-начале июля 2022 года. Nord Stream 2 AG направила в адрес Европейской комиссии уведомление об инициировании разбирательства в арбитражном трибунале 26 сентября 2019 года.

В иске Nord Stream 2 AG утверждается, что поправки к газовой директиве ЕС (приняты 4 апреля 2019 года) нарушают положения Энергетической хартии о защите инвестиций. Задним числом они обесценивают вложения в проект. Они были введены в действие уже после принятия окончательного инвестиционного решения о строительстве газопровода. Если компания будет их выполнять, то это отразится на сроке окупаемости проекта.

Согласно поправкам к газовой директиве ЕС поставщиком газа и собственником газопровода «Северный поток-2» должны быть разные компании («Газпром» и поставщик газа и акционер Nord Stream 2 AG), а 50% прокачиваемого топлива обеспечивать независимый поставщик.

Изначально сумма иска составляла — восемь миллиардов евро. Однако затем документы были отредактированы и из них исчезла информация о сумме компенсации, сообщили европейские парламентарии. Осенью 2021 года они задали вопрос Еврокомиссии о том, на какое количество бюджетных денег Евросоюза претендует Nord Stream 2 AG.

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Управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков сказал NEWS.ru, что в практике международных арбитражей нередки случаи, когда размер заявленных требований может изменяться в процессе рассмотрения дела по существу.

В результате мы можем увидеть сумму, отличающуюся от 8 млрд евро, изначально заявленной компанией Nord Stream 2 в качестве компенсации. Мне неизвестны случаи, чтобы Еврокомиссия что-то выплачивала в пользу бизнес-структур по решению арбитражных судов. Возможно, что будет создан прецедент, а размер компенсации станет предметом политического торга, — сказал Егор Носков.

Nord Stream 2 не комментирует подробности текущих судебных разбирательств, сообщил NEWS.ru представитель оператора Себастьян Сасс.

Инвестиции в строительство газопровода «Северный поток 2» составили не менее 10 млрд евро.

Строительство завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска проекта оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до города Любмин на балтийском побережье Германии. Среди финансовых инвесторов проекта ведущие европейские компании нефтегазового сектора: ENGIE S.A., OMV AG, Royal Dutch Shell plc, Uniper SE и Wintershall Dea GmbH.