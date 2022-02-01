Доктор экономических наук рассказал, какие продукты подорожают в 2022 году

Россиян в 2022 году ожидает рост на основные продукты питания, в число которых входят хлеб, молоко, популярные крупы и овощи, поскольку они входят в категорию товаров первой необходимости и будут продаваться несмотря ни на что. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с АБН. При этом он усомнился в том, что увеличение стоимости на значительную часть молочной продукции и дорогие виды мяса является обоснованным, поскольку народ может перестать их покупать.

Существует понятие эластичности спроса, оно заключается в том, на сколько бы ни выросли цены на определенные товары, люди все равно будут их покупать. В эту категорию входят и товары первой необходимости: хлеб, крупы, простые овощи и молоко, — прогнозирует специалист.

Он также объяснил, что в 2021 году была зафиксирована тенденция на рост цен на молоко в пределах экономической нормы, и предположил, что она может перейти и в 2022-й.

Главным фактором роста цент Холод назвал инфляцию, которая становится отчётливо заметной, когда экономика стагнирует, а большая часть граждан относится к малообеспеченным слоям, живо ощущающим последствия продовольственного обесценивания.

Продовольственная инфляция будет заметно отличаться от среднего темпа увеличения цен, это закон экономики.

С февраля часть молочного ассортимента подорожает почти на 10%, заверили производители молочной продукции в письмах главным российским ретейлерам. Они объяснили это увеличением цен на составные ингредиенты, упаковку и логистику.

О росте цен ранее предупреждали и рестораторы, также сославшись на инфляцию, а также дорожающие коммунальные услуги, аренду и продукты.