Доходы россиян значительно снизились

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились до рекордного низкого уровня с 2009 год. Об этом свидетельствует проведённое Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии исследование.

Как уточняется, доходы семей в первом квартале текущего года упали почти на 5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Это произошло из-за повышенного давление на стагнирующую экономику в связи с коронавирусом.

По данным аналитиков, России удалось избежать всплеска бедности благодаря мерам поддержки от властей. Однако эксперты отмечают, что в ближайшее время может начаться волна банкротств.

Росстат подсчитал, что в первом квартале 2021 года реальные доходы россиян снизились на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее Геннадий Зюганов обвинил в падении доходов россиян либералов во власти. Он уже не в первый раз делает подобные заявления. До этого он жаловался на чиновников, которые также виноваты в вымирании населения. После этого глава КПРФ назвал виноватыми олигархов, которые не платят нормальные налоги и не выделяют деньги на поддержку экономики.