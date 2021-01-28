Доходы россиян в 2020 году показали самое большое за четыре года снижение

https://static.news.ru/photo/bfa3dada-6198-11eb-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальные располагаемые доходы граждан России за 2020 год снизились на 3,5%, что стало самым значительным сокращением с 2016 года.

Данные Росстата свидетельствуют, что показатель реальных доходов рос только в первом квартале прошлого года — на 1%. Во втором квартале отмечено максимальное снижение — на 7,9%. В третьем квартале показатель снизился на 5,3%. В четвёртом — на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Министерство экономического развития РФ в прогнозе от сентября 2020 года ожидало, что годовое снижение реальных располагаемых доходов составит 3%. Росстат с 2019 года публикует сведения о доходах граждан раз в квартал, ранее — раз в месяц.

Реальные располагаемые доходы представляют собой скорректированный на инфляцию показатель доходов, из которого вычитается сумма обязательных платежей.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с NEWS.ru заявил, что смена экономической политики может обеспечить довольно быстрый переход к экономическому росту и, соответственно, увеличению доходов населения, но в нынешних условиях это невозможно.