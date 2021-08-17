Доходы россиян уменьшились на полтонны картофеля в рублях

Жители России по итогам первой половины 2021 годы могли бы позволить на свою зарплату купить почти на полтонны картошки меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Исследование показало , что с января по июнь текущего года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 кг картофеля. Значит за этот период россияне смогли позволить себе на 447 кг картофеля, или на 26,6% меньше, чем год назад.

Больше всего покупательная способность снизилась в Калининградской области (на 53,9%, или 1,04 т картофеля), Республике Алтай (на 44,8%, или 565 кг) и Костромской области (на 44%, или 668 кг). Позволить себе больше картошки на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021 года смогли только жители Чукотки (на 6,2%, или 60 кг).

Ранее сообщалось, что при простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%.