Доходы россиян посчитали: 104 000. Это правда так, что дальше с зарплатами?

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Всемирный банк (ВБ) внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. В 2023 году валовой национальный доход на душу населения составил $14 250 против $12 830 в 2022 году. По нынешнему курсу это примерно 1,2 млн рублей в год, или 104 тысячи рублей в месяц. Что не так с новыми цифрами от ВБ, о чем на самом деле они говорят и что будет с зарплатами россиян дальше, расскажет NEWS.ru.

О чем сказано в новом отчете Всемирного банка

Всемирный банк (ВБ) внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более $14 005. ВНД — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (ВВП), плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцами за рубеж. В России, по оценкам организации, в 2023 году показатель составил $14 250.

В 2022 году ВНД на душу населения составлял $12 830. И тогда Всемирный банк относил Россию к странам с уровнем доходов выше среднего. Перевод в другую категорию в организации связали с экономической активностью, которая в 2023-м была обусловлена «значительным ростом» военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%). «Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%», — сказано в сообщении ВБ.

Какие еще страны улучшили свои показатели

В категорию стран с высокими доходами также перешли Болгария, где ВВП вырос на 1,8% благодаря потребительскому спросу, и Палау. В этой стране номинальный ВНД увеличился на 10,0%.Свое положение в минувшем году улучшили Украина, Алжир, Иран, Монголия. Всемирный банк перевел их из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press Вид на улица в Улан-Баторе

На Украине в 2023 году ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Одновременно ВБ связал повышение классификации Украины с продолжающимся сокращением численности населения (по оценкам банка, с начала военных действий в феврале 2022 года оно сократилось более чем на 15%). ВНД на душу населения вырос на 18,5%, до $5070 в год.

Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП упал на 9,2%.

Как Всемирный банк считает доходы

Всемирный банк делит страны по доходам на четыре группы — высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. При расчете валового национального дохода на душу населения используется метод «Атлас», учитывающий курс валюты страны за год и два предыдущих года, а также разницу в темпах инфляции по сравнению с Европой, Японией и США.

Классификации обновляются ежегодно 1 июля на основе ВНД на душу населения за предыдущий календарный год.

О чем все это говорит

Экономисты советуют не путать ВДН в доходами населения. ВДН — статистический показатель без привязки к качеству жизни населения, говорит NEWS.ru завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская «Мы поменяли статус, но в цифрах драматического роста [ВДН] не случилось», — замечает она.

Отчет Всемирного банка не отражает реальную ситуацию по доходам населения в экономике, поскольку в расчетах учитывается формальный показатель, соглашается руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Товаров и услуг действительно становится больше, поскольку снизилась зависимость от импорта в рамках политики импортозамещения. Но следует учитывать растущую роль оборонзаказа в экономике, а также политику импортозамещения, которая в том числе покрывает нужды оборонзаказа. Население же не является основным потребителем изготовленных товаров и оказанных услуг, если речь об оборонке», — объясняет он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом ВНД может быть искажен неравномерным распределением доходов, обращает внимание основатель Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. «Даже при высоком ВНД большая часть населения может иметь низкие доходы, а небольшая группа — очень высокие», — указывает собеседник NEWS.ru.

Как считает доходы россиян Росстат

В 2023 году среднедушевой доход (делится общий объем денежных доходов за год на среднегодовую численность населения) всех россиян составлял 53,1 тысячи рублей, следует из данных Росстата. При этом медианный среднедушевой доход (то есть доход, который делит население на две равные части: 50% обладают доходами выше этой величины, а 50% — ниже) составил 40,1 тысячи рублей.

Медианный доход ниже среднего в силу социального неравенства по доходам в российском обществе: меньшинство получает очень высокие доходы, а большинство — гораздо более низкие. По оценкам Росстата, доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза (2023 год).

Кстати, 104 тысячи рублей (примерно столько в перерасчете по нынешнему курсу доллара составляет месячный валовый доход на душу населения РФ. — NEWS.ru) зарабатывает лишь каждый десятый из россиян (11,2%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет дальше с зарплатами в России

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напоминает NEWS.ru, что в 2022 году реальные располагаемые доходы (денежные доходы за вычетом обязательных платежей) населения выросли на 4%, а в 2023-м — на 5,6%.

Шнейдерман называет этот рост «устойчивым». «В прошлом году по отдельным видам рабочих профессий наметился рост в десятки процентов», — отмечает он. Впрочем, все это объясняется не экономическим ростом, а острой конкуренцией между компаниями за кадры, признает эксперт.

А так как кадровый голод будет головной болью бизнеса еще лет семь, за рост зарплат можно не беспокоится. «Самый очевидный способ удержать сотрудников, чтобы удержаться на плаву самим, — это поднимать зарплату», — поясняет Шнейдерман. В первую очередь это относится к так называемым синим воротничкам (рабочему классу), добавляет он.

По словам Сидорова, прогнозировать будущее зарплат сложно, так как оно зависит от множества факторов. С одной стороны, экономический рост, развитие новых отраслей, повышение производительности труда могут способствовать росту доходов, с другой — его могут сдержать инфляция, сокращение рабочих мест и политическая нестабильность, говорит он.

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