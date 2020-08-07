Доходы Кадырова выросли почти в 20 раз за год

https://static.news.ru/photo/32c30962-d8bb-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

В 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров, согласно декларации о доходах, заработал более 147 миллионов рублей. В 2018 году его доход составил 7,58 миллиона рублей.

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года у Кадырова появился участок площадью 28 361 квадратный метр. Также в его собственности находятся земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра.

По сравнению с прошлым годом увеличился и доход его супруги Медни Кадыровой — в 2019 году она заработала почти 2,5 миллиона рублей, а годом ранее — 60 тысяч рублей.

В её собственности по-прежнему остаётся лишь одна квартира площадью 209,8 квадратных метра.

Как ранее писал NEWS.ru, Рамзан Кадыров рассказал, как узнал о присвоении ему звания генерал-майора. Он признался, что об этом ему сообщил по телефону президент России Владимир Путин.