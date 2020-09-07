Доходы бюджетов регионов РФ за год увеличились на 10%

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Доходы консолидированных бюджетов регионов России увеличились по сравнению с 2019 годом на 10% — до 13,57 трлн рублей. Расходная часть также подросла — на 8,6%, до 13,56 трлн рублей. По данным Счётной палаты, после проверки Минфина предоставленная информация говорит о недостаточно точном прогнозе параметров консолидированного бюджета страны.

В 2019 году консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исполнены с профицитом в сумме 4,7 млрд рублей, прогнозировался дефицит в объёме 156,7 млрд рублей, — говорится в отчёте СП РФ, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В СП РФ отметили, что 27 регионов РФ — треть тех, по которым были заключены договоры о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов — не смогли выполнить часть обязательств, закреплённых в документах. А ряд субъектов, например Мордовия и Ингушетия, Псковская и Орловская области, Еврейская автономная область, систематически не справляются с требованиями, закреплёнными в указанных соглашениях.

Счётная палата добавила, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019-й увеличился в 1,9 раза. По данным на 1 января 2020-го показатель составил 7 трлн 773,1 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий комитет Совфеда по экономической политике, предлагает ввести дополнительное пособие для безработных в связи с пандемией коронавируса. Письмо с соответствующей инициативой он намерен направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Кутепов пояснил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до величины прожиточного минимума, но не всем официально зарегистрированным безработным.