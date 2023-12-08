Доходы бюджета России от продажи нефти и газа упали на 22,8%

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Федеральный бюджет России получил 8,22 трлн рублей от продажи нефти и газа в период с января по ноябрь 2023 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Отмечается, что данный показатель сократился на 22,8% по сравнению с прошлым годом. В ведомстве считают, что подобные изменения связаны со снижением котировок цен на нефть марки Urals.

Нефтегазовые доходы составили 8,2 млрд рублей и снизились на 22,8% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что месячная динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета остается на значительно высоком уровне. Специалисты министерства также подчеркнули, что ненефтегазовые доходы бюджета составили 17 млрд рублей и увеличились на 25,6% год к году. Динамика поступлений остается в устойчиво положительной области. Расходы федерального бюджета же находятся на нормальном уровне и не превышают установленных значений. Согласно данным Минфина РФ, общий объем расходов за 11 месяцев составил 26,8 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство страны за последние пять лет выделило 21 трлн рублей на выполнение национальных проектов. В центре внимания данных инициатив находятся россияне и повышение качества их жизни, отметил он.