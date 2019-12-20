https://static.news.ru/photo/ed001950-23df-11ea-800d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал NEWS.ru ход переговоров между Россией и Украиной по транзиту газа и ситуацию с новыми санкциями США в отношении «Северного потока — 2».

По его словам, было давно ясно, что переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» должны состояться до 31 декабря текущего года, несмотря на взаимные претензии и суды.

Обеим сторонам сейчас нужен транзит газа. России потому, что не достроен «Северный поток — 2», Украине нужны деньги, которые она получает, пропуская газ по своей территории, сумма составляет около 4% ВВП страны, — пояснил он.

Деев добавил, что после встречи в «нормандском формате» стал ясен срок, на который будет заключён договор.

Эксперт уточнил, что изначально украинское правительство планировало 10-летний контракт с указанием гарантированных объёмов поставок.

Что касается США, то американское правительство само подчёркивало, что опоздало с санкциями и они отсрочат, но не помешают завершению строительства газопровода. Однако то, что Россия и Украина смогли договориться, может стать аргументом для смягчения санкций, — считает он.

Деев отметил, что это нужно не только российской стороне, но и европейским потребителям.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу. Правила действия ограничительных мер требуют, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали работать на строительстве газопроводов.

Тем временем «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию межоператорского соглашения.