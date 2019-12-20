Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал NEWS.ru ход переговоров между Россией и Украиной по транзиту газа и ситуацию с новыми санкциями США в отношении «Северного потока — 2».
По его словам, было давно ясно, что переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» должны состояться до 31 декабря текущего года, несмотря на взаимные претензии и суды.
Обеим сторонам сейчас нужен транзит газа. России потому, что не достроен «Северный поток — 2», Украине нужны деньги, которые она получает, пропуская газ по своей территории, сумма составляет около 4% ВВП страны, — пояснил он.
Деев добавил, что после встречи в «нормандском формате» стал ясен срок, на который будет заключён договор.
Эксперт уточнил, что изначально украинское правительство планировало 10-летний контракт с указанием гарантированных объёмов поставок.
Что касается США, то американское правительство само подчёркивало, что опоздало с санкциями и они отсрочат, но не помешают завершению строительства газопровода. Однако то, что Россия и Украина смогли договориться, может стать аргументом для смягчения санкций, — считает он.
Деев отметил, что это нужно не только российской стороне, но и европейским потребителям.
Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Северного потока — 2»
Тем временем «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию межоператорского соглашения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен