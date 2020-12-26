Додон приветствовал решение Москвы продлить беспошлинный импорт из Молдавии

https://static.news.ru/photo/38ce349a-4778-11eb-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решение российских властей продлить режим беспошлинного импорта на продукты из Молдавии.

Приветствую решение правительства Российской Федерации, которое продлило срок действия беспошлинных поставок агропромышленной продукции из Республики Молдова на российский рынок, — написал он на своей странице в Facebook.

С таким комментарием он выступил после того, как правительство России объявило о намерении продлить срок режима беспошлинного ввоза овощей, фруктов, вина и подсолнечника из Молдавии с 31 декабря до 31 марта 2021 года.

Додон отметил, что беспошлинный режим позволяет предпринимателям в Молдавии экономить в общей сложности от $17 млн до $30 млн.

В России было принято решение с января 2019 года снять таможенные пошлины с поставок ряда товаров из Молдавии, сроки беспошлинного режима регулярно продлеваются.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 декабря новый президент Молдавии Майя Санду приняла присягу и вступила в должность главы государства. Исходя из местного законодательства, именно после указанной церемонии новый национальный лидер вступает в свои права. Обошедшая Додона на выборах Санду приняла присягу во Дворце Республики.