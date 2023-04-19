«Дочки» инвестбанков США в России оказались в убытке в кризис «Дочки» Goldman Sachs и Bank of America в России закончили год с убытками

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Дочерние структуры Goldman Sachs (Голдман Сакс Банк) и Bank of America («Меррилл Линч Секьюритиз») закончили 2022 год с убытками впервые как минимум за пять лет, сообщает РБК. Оба инвестбанка серьезно сократили активы, из-за чего эксперты прогнозируют их полный уход из РФ.

По итогам прошлого года Голдман Сакс Банк зафиксировал потери в 176,6 млн руб. против чистой прибыли 2,1 млрд руб. в 2021-м. Убыток «Меррилл Линч Секьюритиз» составил 658,8 млн руб., хотя годом ранее брокер был прибыльным (614,1 млн руб.), — говорится в материале.

Обе дочерние компании работают в России на инвестиционном банкинге, операциях на рынке валют и бирже, а также на сопровождении сделок. Из отчетности следует, что с 2017 года компании были прибыльными, однако с весны прошлого года нерезиденты из недружественных России стран сильно ограничены в получении дивидендов или доходов от продажи бизнеса в стране. Между тем закрыть такой бизнес технически можно довольно быстро при возможности вывести капитал из России.

Ранее CBC сообщил, что санкции в отношении России, которые Канада ввела по причине начала специальной военной операции на Украине, негативно отразились на банковских переводах граждан страны.