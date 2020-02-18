https://static.news.ru/photo/784203dc-528b-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading прокомментировала введение новых санкций с американской стороны. Она назвала их примером правового насилия. Также в организации утверждают, что такие меры являются незаконными.

При этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введенных США односторонних ограничений, — цитирует ТАСС сообщение Rosneft Trading.

Однако американский лидер Дональд Трамп заявил, что санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении российской компании Rosneft Trading, S.A., направлены против Венесуэлы.

Как писал NEWS.ru, США расширили санкционный список сегодня, 18 марта 2020 года. В него попали подразделение «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президент госкомпании Дидье Касимиро.