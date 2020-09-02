Добыча нефти в России в январе — августе сократилась на 7%

Объём добычи нефти в России в первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3%.
Всего в январе — августе было добыто 346,08 млн тонн нефти,
Объёмы первичной переработки на НПЗ за указанный период снизились на 3,4%, до 184,05 млн тонн. Экспорт нефти уменьшился на 8,8%, до 150,96 млн тонн.
В августе в России добыли 41,7 млн тонн нефти, на НПЗ было переработано 22,76 млн тонн.
Снижение показателей по добыче нефти в стране в 2020 году связано, в том числе, с тем, что весной группа стран ОПЕК+ пришла к соглашению о постепенном сокращении суточного объёма добычи. В рамках этой сделки в мае – июне Россия, в частности, должна была снизить добычу на 11 млн баррелей в сутки и далее постепенно её сокращать до апреля 2022 года.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть показывают рост на фоне ослабления доллара.
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