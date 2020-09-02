Добыча нефти в России в январе — августе сократилась на 7%

https://static.news.ru/photo/49d11c3c-ed03-11ea-b547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём добычи нефти в России в первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3%.

Всего в январе — августе было добыто 346,08 млн тонн нефти, сообщает RNS со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Объёмы первичной переработки на НПЗ за указанный период снизились на 3,4%, до 184,05 млн тонн. Экспорт нефти уменьшился на 8,8%, до 150,96 млн тонн.

В августе в России добыли 41,7 млн тонн нефти, на НПЗ было переработано 22,76 млн тонн.

Снижение показателей по добыче нефти в стране в 2020 году связано, в том числе, с тем, что весной группа стран ОПЕК+ пришла к соглашению о постепенном сокращении суточного объёма добычи. В рамках этой сделки в мае – июне Россия, в частности, должна была снизить добычу на 11 млн баррелей в сутки и далее постепенно её сокращать до апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть показывают рост на фоне ослабления доллара.