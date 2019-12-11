https://static.news.ru/photo/f7e5546e-1c20-11ea-9f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), в ноябре снизили добычу нефти на 193 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём. По условиям соглашения добыча должна была сократиться на 812 тыс. баррелей в сутки, следовательно, обязательства оказались перевыполнены на 146%.

Сокращение произошло в основном за счёт Саудовской Аравии — на 151 тыс. б/c. Добыча снизилась также в Ираке — на 59 тыс. б/с и в Анголе — на 75 тыс. б/с, — сообщает ТАСС, опираясь на данные отчёта ОПЕК.

Однако в некоторых странах добыча выросла. Так, в Венесуэле она увеличилась на 12 тыс. б/с, в Эквадоре — на 73 тыс. б/с, в Кувейте — на 58 тыс. б/с.

В ноябре совокупная суточная добыча в 11 странах ОПЕК составила 25,56 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ обнародовала новые квоты по сокращению нефтедобычи. Согласно им, с 1 января 2020 года государства — участники сделки ОПЕК+ дополнительно сократят суточную добычу нефти на 503 тысячи баррелей. Эта информация следует из официального коммюнике, опубликованного картелем. Обязательства стран ОПЕК+ по снижению добычи вырастут на 372 тысячи баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 131 тысячу баррелей.