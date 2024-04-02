Добыча газа на «Арктик СПГ-2» резко упала «Ведомости»: добыча газа на «Арктик СПГ-2» сократилась втрое в феврале

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Компания «Новатэк» резко сократила добычу газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» в феврале 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго. Так, показатель сократился в три раза по сравнению с январем.

При этом, в сравнении с данными добычи газа за декабрь 2023 года, показатели февраля текущего года упали впятеро и составили 83 млн кубометров. Утверждается, что спад наметился после резкого роста в конце второй половины прошлого года. В октябре добыча достигла уровня почти 60 млн кубометров, в ноябре показатель поднялся до 154 млн, а в декабре — до 425 млн.

В январе объемы стали резко сокращаться. За первый месяц 2024 года добыча составила 250 млн кубометров газа, в феврале спад усилился. Аналитики объясняют такую динамику рядом факторов, в том числе нехваткой танкеров-газовозов для «Арктик СПГ-2» на фоне санкций.

Ранее стало известно, что Москва заработала как минимум 2,3 трлн рублей с начала действия указа президента Владимира Путина о продаже природного газа недружественным странам за рубли. С апреля 2022 года по январь текущего года страны Евросоюза заплатили России за поставки трубопроводного газа €31 млрд, или 2,2 трлн рублей. Еще примерно на €920 млн, или 66 млрд рублей, закупили газа другие недружественные европейские страны.