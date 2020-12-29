Добровольная маркировка молочной продукции начнётся в РФ с 20 января

https://static.news.ru/photo/db5639e4-49ba-11eb-86d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли сообщило, что с 20 января в России маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме.

В настоящее время в РФ проходит эксперимент по маркировке «молочки», он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. В ходе встречи глав Минпромторга и Минсельхоза Дениса Мантурова и Дмитрия Патрушева с представителями отрасли обсуждались вопросы введения обязательной маркировки. Мантуров подчеркнул, что «этапность вступления в силу требований по маркировке более чем мягкая». Завершающий этап наступит только в конце 2023 года, когда начнётся обязательная поштучная маркировка каждой единицы продукции.

Патрушев отметил, что для минимизации затрат возглавляемое им министерство разработало такие меры, как предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов и необходимого оборудования, а также обеспечение печати и льготное техобслуживание.

С 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее, — гласит сообщение Минпромторга.

Как передавал NEWS.ru, в России запланировали ужесточить требования к «зелёным продуктам», производство которых запрещает применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов. Сельскохозяйственные бренды и товары с улучшенными характеристиками будут продвигать. А требования к соблюдению норм производства будут строже. Документ с соответствующими инициативами уже внесли на рассмотрение в правительство РФ.