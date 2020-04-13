До конца года в Петербурге хотят ввести гостевой сбор

https://static.news.ru/photo/182b1e9a-7d63-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург может принять участие в эксперименте по сбору с туристов специального налога.

Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на члена Совета Федерации Андрея Кутепова, который стал автором законопроекта о гостевом сборе. По его словам, ежегодно в Санкт-Петербург приезжает 8–10 млн туристов, 4 млн из которых составляют иностранцы.

Я считаю, нужны незамедлительные меры для развития туристической отрасли и повышения комфорта в городе — и для его жителей, и для приезжих, — заявил Кутепов.

Он отметил, что именно введение «курортного сбора» позволит привлечь необходимые для этого средства. В таком случае приезжающие в Петербург туристы должны будут платить сбор, размер которого определит Заксобрание. Его предположительный размер — 100 рублей в сутки. 13 апреля Кутепов планирует направить законопроект в российское правительство.

Ранее NEWS.ru писал, что операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).