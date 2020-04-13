До конца года в Петербурге хотят ввести гостевой сбор

Санкт-Петербург может принять участие в эксперименте по сбору с туристов специального налога.
Об этом
Я считаю, нужны незамедлительные меры для развития туристической отрасли и повышения комфорта в городе — и для его жителей, и для приезжих, — заявил Кутепов.
Он отметил, что именно введение «курортного сбора» позволит привлечь необходимые для этого средства. В таком случае приезжающие в Петербург туристы должны будут платить сбор, размер которого определит Заксобрание. Его предположительный размер — 100 рублей в сутки. 13 апреля Кутепов планирует направить законопроект в российское правительство.
Ранее NEWS.ru писал, что операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).
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