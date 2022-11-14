Для жителей Донбасса могут запустить льготную ипотеку РБК: ЦБ начал обсуждать с банками возможности по льготной ипотеке для жителей Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк ведет консультации с рядом российских кредитных организаций по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых состав России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о клиентах — физических лицах, проживающих в четырех новых субъектах или переселяющихся оттуда в другие регионы России.

По словам одного из собеседников издания, сегмент переселенцев с новых территорий в настоящее время не обеспечен финансовыми услугами в силу целого ряда обстоятельств. В этой связи регулятор обсуждает с банкирами, какой спектр услуг и финансовых продуктов они могли бы предоставить подобным клиентам до того момента, пока их миграционный статус не будет уточнен — они не получат вид на жительство или паспорт РФ.

Люди потеряли сбережения, потеряли жилье, работы нет, как им дать ипотеку, как им дать базовые финансовые продукты с учетом того, что статус их — это долгая и сложная бюрократия, нужен российский паспорт. Это целый набор вопросов, и финансовый сектор тут должен проактивно сделать какие-то вещи, от нас этого ждут, это важно, — отметил источник РБК.

В качестве одной из идей рассматривается запуск для данной категории клиентов льготной ипотеки на приобретение недвижимости.

По данным на конец сентября текущего года, в четырех присоединенных региоах проживали 6,2 млн человек. По словам одного из участников обсуждений с ЦБ, участники рынка опасаются относительно риск-профиля новых клиентов, поскольку у кредиторов нет возможности проверить их кредитные истории и увидеть прежнюю активность и случаи просрочек по судам, а также оценить текущую платежеспособность граждан.

По мнению опрошенных РБК экспертов, для работы с жителями новых регионов можно выбрать несколько уполномоченных банков. Предполагается, что новые клиенты могут оказаться интересны в первую очереь в том случае, если действительно будет запущена программа льготной ипотеки, а предмет залога будет находиться за пределами присоединенных территорий.



В Госдуме идею упрощения банковского обслуживание переселенцев поддерживают.

Ранее сообщалось, что Минстрой России назвал целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. В министерстве при этом уточнили, что необходимо исходить из результатов практической реализации, а также принимать совместное с правительством России решение. В Госдуме в свою очередь рассказали, что в настоящее время спрос на жилье падает — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет.