Соль в России может резко подорожать

Производители соли столкнулись с резким дефицитом полувагонов для транспортировки. Заявки компаний на перевозку удовлетворяются только в половине случаев, что грозит срывом поставок и ростом цен, пишет «Коммерсант».

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков попросил министра транспорта Виталия Савельева разрешить сложившуюся ситуацию. По имеющимся данным, на конец марта по всей железнодорожной сети было около 578 тысяч полувагонов, в то время как компаниям было необходимо 450 тысяч единиц. За несколько следующих месяцев спрос на поставки вырос почти вполовину, а операторы наоборот сократили своё предложение.

Сокращение количества полувагонов привело к тому, что уже некоторые компании по добыче соли приостановили работу на площадках, что может привести к срывам договоров с контрагентами. Это, в свою очередь, приведёт к росту цен для потребителей.

Сорваны графики поставок предприятиям, на объекты коммунальной инфраструктуры. Дальнейшее неудовлетворение потребности может привести к сокращению запасов соли до критического уровня, — сообщил представитель «Руссоли».

При этом операторы железнодорожного транспорта заявили о том, что спрос на вагоны в последние годы существенно сократился, в том числе из-за коронавируса. Поэтому многие составы ушли в депо на ремонт. Однако для разрешения проблемы в ближайшее время на рынок могут вернуться около 20 тысяч полувагонов, что позволит сбалансировать спрос на перевозку.

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