https://static.news.ru/photo/6e74065e-5c66-11ea-9414-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать целевой показатель использования российских товаров при реализации нацпроектов и госзакупках для них.

Нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах, — цитирует ТАСС Мишустина на совещании в правительстве.

Премьер-министр аргументировал это поручением президента, призвавшего увеличить долю закупок отечественного оборудования. По словам Мишустина, к этой работе в первую очередь должны подключиться регионы, ведь именно через них проходит большая часть закупок в рамках нацпроектов. Об эффективной деятельности губернаторов теперь будут судить, в том числе, и по этому показателю.

При этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и, конечно, конкурентна по цене, — подчеркнул премьер.

Как писал NEWS.ru, вице-премьера России Юрия Белоусова назначили куратором нацпроектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту. Вице-премьер Виктория Абрамченко стала куратором нацпроекта «Экология». Вице-премьер Марат Хуснуллин получил должность куратора национальных проектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила за собой руководство четырьмя нацпроектами — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». Финансирование нацпроектов в 2020–2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей — в 2021-м и 2,7 трлн рублей — в 2022-м.