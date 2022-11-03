Для новых территорий России могут напечатать 900 млрд рублей «Известия»: для новых территорий России понадобится 900 млрд наличных рублей

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для организации расчетов на новых территориях России потребуется 900 млрд наличных рублей, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Эксперты предположили, что эти деньги могут быть выпущены в качестве эмиссии, не оказав существенного влияния на инфляцию.

Войлуков уточнил, что формальный спрос на наличные на присоединенных территориях составит примерно 500–600 млрд рублей, однако с учетом того, что в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура и средства безналичной оплаты, наличных потребуется примерно в полтора раза больше. Эти средства, по его словам, могут доставить в течение нескольких месяцев.

В свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил, что сейчас происходит поэтапное включение новых территорий в структуру денежно-кредитного обращения России, и необходимости печатать деньги нет. Кроме того, до 31 декабря 2022 года в новых регионах будет допускаться обращение украинской гривны, а развитие безналичных платежей идет достаточно быстро, так что наличных рублей может потребоваться намного меньше.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что если в новые регионы поступит разумное количество рублей, на инфляции этот процесс не отразится. Кроме того, он напомнил, что помимо эмиссии, у ЦБ есть и функция изъятия денег в случае обнаружения излишков наличности.

Ранее сообщалось, что денежной единицей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в новых субъектах России будет допускаться обращение гривны. Кроме того, правительство России до 15 декабря 2022 года установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Ожидается, что бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.