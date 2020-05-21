Дитрих: руководство АЭВТ не работает над санитарными нормами на транспорте

https://static.news.ru/photo/6bf620d6-52c2-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Минтранс и Роспотребнадзор разрабатывают новые требования санитарной безопасности на всех видах транспорта, включая самолёты. Одновременно с этим руководители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), попросившие кабмин РФ отменить рекомендации Роспотребнадзора, «не понимают всю сложность момента» и не способствуют принятию нового документа, считает глава Минтранса Евгений Дитрих.

Ведомства ищут пути решения, обеспечивающие как безопасность пассажиров, так и интересы перевозчиков. Руководство АЭВТ, судя по всему, не в курсе этого процесса, — цитирует чиновника ТАСС.

Минтранс также предложил включить транспортные проекты на 782 млрд рублей в общенациональный план действий по восстановлению экономики страны, который должен быть разработан к 1 июня.

Ведомство просит раздел «Транспорт» общенационального плана дополнить 33 мерами финансирования в 2020 году в объёме 565 млрд рублей. В следующем году на реализацию мероприятий Минтрансу нужно 217 млрд рублей.

Ранее Дитрих сообщил, что первые выплаты субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, планируется начать до конца мая. Общий объём субсидий составит 23,4 млрд рублей, из них на 7,9 млрд рублей может претендовать «Аэрофлот».

15 мая заявки на субсидирование подали «Уральские авиалинии», S7, Smartavia и Azur Air. В министерстве отметили, что 18 мая ждут документов от «Руслайн» и iFly.