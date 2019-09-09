https://static.news.ru/photo/6befdcc2-d2e7-11e9-ab96-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пользователи московского метрополитена не могут пополнить свои проездные карты «Тройка» через мобильные приложения. Как выяснил News.ru, у жителей и гостей столицы не получается пополнить карту «Тройка» — платёж не доходит до получателя.

Сотрудиники портала пытались пополнить электронный кошелёк «Тройки» через мобильные приложения Альфа-Банка и банка Тинькофф, в обоих случаях зачисление средств на номер метрокарты оказалось невозможно. В банках утверждают, что ошибка на стороне метрополитена.

Ранее News.ru писал, что маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 — от Одинцово до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны — «центральную», «пригород» и «дальнюю». Информация содержится в материалах к заседанию столичного правительства.