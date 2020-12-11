Директор по инвестициям Saxo Bank рассказал, когда закончится пандемия

https://static.news.ru/photo/be7f26a8-3c3d-11eb-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Во втором квартале 2021 года пандемия коронавирусной инфекции уже закончится. Об этом рассказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По его словам, рынок уже сейчас смотрит дальше текущего числа заражений COVID-19. Якобсен уверен, что ситуация в мировой экономике нормализуется к концу 2021 года. Сначала восстановление произойдёт в азиатских странах. Они и сейчас, подчеркнул эксперт, чувствуют себя лучше других. В первом квартале года китайская экономика продемонстрирует темпы роста ВВП, которые будут близки к 10%. Затем экономическое восстановление произойдёт в странах Северной Европы. За ними последуют Штаты, Великобритания и Ближний Восток.

Описанное развитие событий, сказал директор по инвестициям Saxo Bank, будет возможно благодаря прорыву в научной сфере. Как сказал Якобсен, в мире никто не мог предположить, что вакцины от коронавируса начнут появляться уже через девять месяцев после начала пандемии. Как правило, на это уходит два-три года. Однако производство сывороток началось, и это — грандиозный триумф науки, а также принципиально новый подход к иммунизации.

Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое, — цитирует Якобсена РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Saxo Bank опубликовал «Шокирующие предсказания» на 2021 год. Ежегодные предсказания этого банка не являются официальными прогнозами и только предполагают возможные события. Так, в 2021 году аналитики предвидят крах некоторых компаний из-за перегрева экономик, запустение мегаполисов и рост спроса на цифровой юань.