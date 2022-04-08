Директор НПФ рассказала о зависимости размера пенсии от возраста

Директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала, как возраст влияет на размер накопительной пенсии россиян. Для её расчёта применяется так называемый возраст дожития, сообщает агентство ПРАЙМ.

Речь идёт об условной величине, которую закон определяет на основании статистики о средней продолжительности жизни пенсионеров. Накопительная пенсия назначается получателю пожизненно вне зависимости от того, сколько лет он проживёт. Её величина определяется делением размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

При этом ожидаемый период выплаты — возраст дожития — до 2021 года увеличивался каждый год на шесть месяцев. Но в конце прошлого года законодатель зафиксировал его на отметке 22 года.

Математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечёт уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты, — пояснила эксперт.

В последнем случае размер накопительной пенсии как минимум не уменьшится, отмечает директор НПФ. В перспективе при росте продолжительности жизни пенсионеров стоит ожидать и увеличения ожидаемого периода выплаты на шесть месяцев. как и было раньше, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что 58% россиян изъявили желание работать и после достижения пенсионного возраста. При этом 48% желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья, а 15% намерены работать в течение 10–15 лет после достижения пенсионного возраста.