Дипломат заявил, что у России нет недружественных стран Дипломат Биричевский: есть отдельные не дружественные России русофобские правительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжает поддерживать контакты со всеми представителями иностранного бизнеса, которые сохранили свое присутствие в стране, рассказал в беседе с RTVI директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, для России не существует недружественных стран.

Мы же следуем установке президента, что у нас нет недружественных стран. Есть отдельные недружественные правительства, которые ведут откровенную русофобскую, антироссийскую политику. А есть компании, которые, скажем так, вопреки, возможно, воле своих правительств остаются на российском рынке, потому что считают это для себя важным, — пояснил дипломат.

Он отметил, что иностранные представители бизнеса, которые находятся в России, могут трезво анализировать всю ситуацию. По словам Биричевского, это сотни компаний, которые сохранили свое присутствие на российском рынке в том или ином виде, которые открыты для диалога и которым власти страны помогают и поощряют их деятельность. И сейчас задача состоит в том, чтобы совершенствовать эти связи и выстраивать их на более устойчивой, стабильной основе.

Ранее на заседании в Брюсселе был согласован 11-й пакет европейских санкций против России. Он включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.