Дипломат заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать поставки газа в ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт голубого топлива в Евросоюз. По его словам, российская компания даже перевыполняет обязательства, сообщает РИА Новости.

Конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось, — пояснил дипломат.

Россия свои обязательства по поставкам газа в ЕС полностью выполняет, об этом 6 февраля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что отказ «Газпрома» от дополнительного экспорта усилил на рынке нервозное положение. Боррель объяснил, что к сложностям с газовыми поставками привёл кризис отношений с Москвой.

Ранее стало известно, что британская консалтинговая компания Wood Mackenzie подготовила отчёт, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах Европы могут закончиться уже через шесть недель. Как отмечается, это произойдёт в том случае, если европейские страны решат заблокировать поставки топлива из России. Разрушение спроса будет массовым, предупредили в компании.