Дипломат рассказал, что будет с газом для «Северного потока — 2»

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва найдёт других покупателей на газ, который предназначен для «Северного потока — 2», если газопровод не введут в эксплуатацию. В запуске проекта больше заинтересованы в Европе, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это (запуск «Северного потока — 2». — NEWS.ru) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдём, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет, — пояснил дипломат.

Проект газопровода в Москве всегда называли коммерческим, выгодным Европе. Россия настаивала на том, что его не надо политизировать. Против «Северного потока — 2» выступали США, которые продвигают в ЕС сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потери транзита.

Ранее стало известно, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт голубого топлива в Евросоюз, заявил Владимир Чижов. По его словам, российская компания даже перевыполняет обязательства, поставляя некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось.