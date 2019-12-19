https://static.news.ru/photo/55b8ac42-22d1-11ea-913d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven-Sebastian Sajak/imago-images.de/Global Look Press

Дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится. По их расчётам, за машины среднего ценового сегмента придётся отдавать на 35–100 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей крупных дилерских холдингов.

Главной причиной роста цен называется индексация утилизационного сбора. В зависимости от объёма двигателя с 2020 года для новых малолитражек он вырастет на 46–145%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российских автовладельцев обязали за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование вступает в силу с 1 января 2020 года. Точная стоимость услуги пока не называется, но, по мнению экспертов, автовладельцам она обойдётся в 5–20 тыс. рублей.