Девелоперы оценили сокращение программ льготной ипотеки Девелопер Голев: сокращение льготной ипотеки ударит по молодым семьям

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Инициатива депутатов Госдумы о запрете выдавать льготную ипотеку без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья, может означать значительное снижение социальной мобильности населения, рассказал в беседе с журналом «Компания» коммерческий директор одной из девелоперских фирм Дмитрий Голев. По его словам, принятие соответствующего законопроекта может вызвать удорожание аренды, ударив по молодым семьям.

Как пишет издание, авторы законодательной инициативы пояснили, что значительная часть выдачи ипотеки по льготным ставкам приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. При этом многие такие покупатели сами в этих городах не проживают, а квартиры приобретают с инвестиционными целями, повышая риски создания пузыря на ипотечном рынке. По мнению депутатов, льготная ипотека в этом случае становится инструментом обогащения и превращается в инвестиционный механизм, что недопустимо.

По словам Дмитрия Голева, предложение парламентариев фактически означает «дискриминацию граждан по географическому принципу», ограничивая социальную мобильность населения. К тому же инициатива затрагивает адресные программы, в частности, поддержки молодых семей.

Многие молодые семьи нацелены на переезд в экологичный регион или субъект РФ с более высоким уровнем доходов, и ограничивать их выбор места жительства, пусть даже косвенным путем, неверно, — считает эксперт.

Он спрогнозировал, что в случае введения в действие такой меры только в Москве сокращение спроса достигнуть на 12–15%.

Адвокат Наталья Тарасова в беседе с изданием добавила, что многие граждане годами живут в крупных городах, работая там и снимая жилье, при этом не имея регистрации, но фактически уже являясь жителями этих городов.

Льготные программы ипотечного кредитования для них как раз представляют собой способ приобрести там жилье и легализоваться, — заметила юрист.

По ее мнению, предлагаемое ограничение затруднит решение «квартирного вопроса» для таких граждан и отрицательно скажется на внутренней миграции.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов предложил российским госкорпорациям компенсировать своим сотрудникам часть расходов по выплате ипотечных кредитов. По словам парламентария, любую взятую сотрудником ипотеку нужно превращать в льготную со ставкой в 7% годовых.