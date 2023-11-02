Девелопер раскрыла причины «пузыря» на рынке новостроек Девелопер Борисова: риски на рынке жилья создает нестабильность рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготная ипотека спровоцировала рост цен на новостройки в России, серьезно «перегревая» рынок, однако основные риски возникают за счет других факторов, заявила в беседе с журналом «Компания» директор по девелопменту строительной компании Екатерина Борисова. По ее словам, рынок недвижимости развивается нормально, а «перегрев» возникает за счет нестабильности рубля и непредсказуемости кредитно-денежной политики.

Как отмечает издание, сегодня квадратный метр на первичном рынке Москвы стоит в среднем 388,9 тысячи рублей, благодаря льготной ипотеке цены на новостройки с начала 2020 года по октябрь 2023-го выросли на 55%. При этом опасаться взрыва «пузыря» не стоит, считает эксперт.

Ипотека в России — это относительно дорогой продукт, который могут позволить себе семьи с доходом выше среднего, — отметила Борисова.

По словам директора направления «Новостройки» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерия Кочеткова, на фоне ужесточения финансово-кредитной политики Банка России около 30% потенциальных покупателей жилья в новостройках взяли паузу. Но их место тут же заняли клиенты, которые из-за чрезмерно высоких ставок по ипотеке отказались от квартир на вторичном рынке. Он добавил, что при дорогих кредитах и высоком первоначальном взносе интерес многих инвесторов снижается.

По мнению Кочеткова, снижения цен на новостройки не произойдет по трем причинам. Во-первых, спрос на первичном рынке поддерживается с помощью ипотеки; во-вторых, в России стабильно дорожают строительные и горюче-смазочные материалы, что ведет к росту себестоимости строительства; а в-третьих, цены на жилье будут планомерно расти как минимум на величину инфляции.

Ранее стало известно, что стоимость квартир в новостройках в крупнейших городах России выросла на 11% за последний год. Цены на первичное жилье увеличились в 66 городах из 70, отраженных в исследовании.