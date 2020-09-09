Deutsche Bank предсказал миру новую «эру беспорядка»

https://static.news.ru/photo/f96a6e8e-f33c-11ea-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Deutsche Bank предрёк начало так называемой эры беспорядка, характеризующейся серьёзными изменениями во многих сферах жизни общества. Начало этого цикла подстегнёт пандемия коронавируса.

Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет, — говорится в исследовании банка.

Согласно выводам анализа, с 2020 года стартует некий новый цикл, который повлияет на экономики, цены на активы, политику и образ жизни людей в целом. Начало «новой эры» несёт угрозу текущей стоимости мировых активов, а долговая нагрузка правительств и корпораций будет расти.

В банке отметили, что грядущая эпоха в сфере геополитики будет отличаться напряжённостью в отношения между США и Китаем. Это связано с тем, что китайская сторона продолжает укреплять свою роль экономического центра. Также этот период может стать «переломным» для Европы, в которой может обостриться разница в экономическом благосостоянии между государствами, что станет ещё одним ударом после пандемии.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов сообщил, что дефолт станет опасным, когда страна потеряет способность выплачивать внешние долги. Это самая серьёзная разновидность экономического кризиса, которая бывает четырёх видов — суверенный, технический, корпоративный и перекрёстный.