Детям с инвалидностью помогут сохранить пенсию по потере кормильца

Новый законопроект, который готовят в Госдуме, поможет сохранить детям с инвалидностью пенсию по потере кормильца, сообщила член комитета по труда, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передаёт Daily Moscow. Она отметила, что сейчас документ обсуждают с представителями Пенсионного фонда и Министерства труда РФ.

В чём тут проблема? Она заключается в том, что если у ребёнка-инвалида уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию: либо по инвалидности, либо по потере кормильца. На мой взгляд, это абсолютно несправедливо! Этот момент надо обязательно обсуждать и предлагать соответствующие инициативы по изменению такой ситуации. Необходимо чётко понять то, почему такое положение дел мы сегодня имеем. И если с точки зрения законодательства эти меры являются взаимоисключающими, то данное противоречие следует устранить, — сказала Стенякина.

Она добавила, что восстановить справедливость в этом вопросе у неё просят многие граждане.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена в ближайшее время. Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца с 1 января 2022 года произведена в размере 5,9%, в среднем они выросли до 18 521 рубля.