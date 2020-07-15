Как защитить нежное российское детство от беспардонной агрессии «фальшивой» зарубежной промышленности и наших подпольных деляг, которые так бессовестно зарабатывают на такой чувствительной и ранимой теме, как потребности наших детишек? Об этом, наконец, задумалось Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое в настоящий момент рассматривает возможность введения эксперимента по цифровой маркировке детских игрушек. Данная группа товаров относится к категории социально значимых, поэтому сейчас необходим пристальный анализ рыночной ситуации по заполонённости «серой» продукции на прилавках магазинов.

Эксперты говорят, что зачастую начинающие отечественные предприниматели легкомысленно полагают, что, мол, ничего страшного в этом нет — сейчас быстренько продам, подработаю, а уже завтра буду пахать «в белую», да по-честному. Но худшее во всём этом то, что бизнесмены (они же и реальные или потенциальные родители), создают привычный спрос на теневую продукцию. Однако зарабатывать на беззащитных детях и чувствах любящих родителей — величайшая подлость и цинизм, убеждены все опрошенные специалисты.

А пока наши дети остаются, увы, незащищёнными, поскольку, на сегодняшний день, маркировке средствами идентификации подлежат лишь предметы одежды из натурального меха, лекарственные препараты, а также товары, включенные в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ. А именно: табачная продукция, обувные товары, шины и покрышки, отдельные товары легкой промышленности, фототовары, духи и туалетная вода, а также отдельные виды молочной продукции. Все эти категории товаров оснащаются особыми кодами Data Matrix, что позволяет прослеживать движение всей продукции от производителя до продажи в розницу. При этом такая товарная группа, как «игрушки», обязательной маркировке средствами идентификации не подлежит.

В Минпромторге уверены, что «введение системы маркировки товаров средствами идентификации целесообразно в отношении наиболее чувствительных к незаконному обороту товарных позиций, предполагающих необходимость прослеживаемости продукции на всех этапах её жизненного цикла: от момента производства или ввоза в Российскую Федерацию до момента выбытия, в том числе при розничной реализации».

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Игрушки — товар высокой социальной значимости, в связи с чем вопрос нелегального оборота на рынке данных товаров требует детальной проработки. В случае подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке игрушек Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества будет прорабатывать вопрос целесообразности принятия соответствующих мер, в числе которых может быть и проведение добровольного эксперимента по маркировке игрушек средствами идентификации, — объяснили NEWS.ru в пресс-службе торгово-промышленного ведомства.

По мнению старшего научного сотрудника Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галины Баландиной, маркировка «детских» товаров является существенным торговым барьером, затрудняющим ведение внешнеэкономической деятельности и добавляющим издержки для её участников. Поэтому введению подобных мер обязательно должен предшествовать тщательный анализ всех последствий, подчёркивает специалистка.

Прежде чем принимать решения о распространении этой меры на другие товары, разумно было бы проанализировать, как она отразилась на рынке обуви: исчезли ли незаконные производство и импорт (ведь именно для этого маркировка и была введена), повысились ли цены для потребителей, помогла ли эта мера противодействию контрафакту. Галина Баландина старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Что же касается подделок и «ядовитых» игрушек: средства идентификации предоставляются коммерческой компанией «Честный знак», которая в силу статуса не имеет полномочий осуществлять контрольно-надзорные функции — например, для определения соответствия продукции техническому регламенту «О безопасности игрушек». Поэтому маркировка сама по себе вряд ли может спасти рынок от контрафакта и небезопасных товаров, убеждена эксперт РАНХиГС. Кроме этого, следует учитывать развивающийся сегмент онлайн-торговли, где не применяются никакие ограничения в рамках технического регулирования и маркировки.

Контроль данного сегмента рынка, на мой взгляд, должен смещаться в сторону непосредственно товарооборота с повышением ответственности продавцов (в том числе и физических лиц, менеджеров компаний) за продажу некачественных и поддельных товаров. К маркировке это имеет косвенное отношение, — считает Баландина.

Маркировка игрушек безусловно может и должна снизить контрафактные поставки, говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Но это — дорогой путь, который потребует финансовых вливаний прежде всего от производителей и поставщиков, замечает этот экономист.

И это — вероятный сценарий ввиду сложившейся практики маркировки всего и вся. Альтернатива — более дешёвый путь. Это ужесточение наказания за продажу контрафактной игрушки, введение оборотных штрафов. В этом случае Роспотребнадзор должен заняться своим прямым делом. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тюрьма за «игры» с игрушками

Сергей Булкин/NEWS.ru

Опыт зарубежных стран заключается в сочетании маркировки, надзора и ответственности предпринимателей. Ну а на 100% избавиться от контрафакта нельзя, поскольку сам этот термин имеет весьма расширенное толкование. Ведь что такое контрафактная продукция? Это продукция, которая сделана при незаконном использовании интеллектуальной собственности. Например, берется известный персонаж, допустим Чебурашка, и наносится на продукцию без участия правообладателя. Если говорить о незаконном обороте, то это может быть продукция, которая привезена по контрабандным каналам без всякой сертификации, подтверждения безопасности, оплаты налоговых и иных таможенно-тарифных платежей. И такая продукция продаётся на рынке теневыми компаниями.

Безусловно, маркировка является серьёзным инструментом в прослеживании товаров и обелении рынка. Есть ещё несколько таких систем, например, документальная прослеживаемость, где по документам Федеральная таможенная служба, Минфин могут проследить прохождение продукции. С развитием технологий и цифровизации промышленности такие методы контроля уходят в цифру уже на этапе производства. Они будут развиваться всё больше и больше. Не так важно важно, где он производит свою продукцию, в России или за рубежом? Что же беспокоит производителя? Это сроки внедрения таких механизмов. Они должны органично в плановом режиме внедриться. А ведь это и подготовка технических специалистов, и включение в этап проектирования, в пилотные партии, в массовое производство. Мы, как представители промышленности, говорим о том, что здесь надо увеличивать сроки, для того чтобы соотнести инвестиции, которые на это надо выделить. Иначе, это может увеличить себестоимость продукции и соответственно её удорожить. Трудоёмкость внедрения той или иной инновации оценивается в том числе в финансовых показателях. Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

Беда в том, разъясняет глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, что, к сожалению, в нашей стране продавать контрафакт выгодно. Если мы посмотрим судебную статистику, то увидим, сколько человек нарушают повторно. Продал контрафакт — заплатил 10 тысяч рублей, а иногда и тысячу и продаёт себе дальше. Поэтому, указывает Антонина Цицулина, контрабандой и контрафактом заниматься должно быть опасно!

За это нужно сажать в тюрьму, выписывать многомиллионные штрафы. И конечно, нужно учить, учить и учить начинающих предпринимателей, потому что они могут даже не знать, что они продают контрафакт. Необходимо по всей цепочке контролировать, разъяснять, популяризировать качественную лицензированную продукцию и убирать контрафакт всем вместе. Я не думаю, что маркировка как волшебная палочка за нас всё сделать. Главное же не какой-то регулятор, а то, за что потребитель голосует рублём, — сказала Цицулина.

Но проблема ещё и в том, что если маркировку будут вводить за полгода для всех 100 тысяч наименований, то цена на игрушки вырастет однозначно. В России 10 крупнейших российских производителей ежегодно производят более 50 млн игрушек. А это значит, что им придётся 50 млн номеров нанести на каждую игрушку. И если это будет внедряться последовательно в течение 3-5 лет, то, по словам президента АПИДТ, новация не скажется на конечной стоимости.