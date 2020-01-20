https://static.news.ru/photo/277af198-3b84-11ea-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость пластмассовых игрушек в России за 2019 год выросла на 9%, составив 267,74 рубля за штуку. NEWS.ru познакомился с декабрьским отчётом ведомства.

Речь идёт об игрушках из пластмассы и латекса для детей ясельного возраста: каталки, пирамидки, фигурки животных, игрушки для купания и т.п. Средняя по стране стоимость такого товара на рынке выросла за 2019 год на 9%, до 267,74 рубля.

Увеличились и розничные цены и на детский пластмассовый конструктор. Набор подорожал на 6,4%, до 771,82 рубля. Росстат включает в данную категорию конструктор для детей от пяти до восьми лет с количеством деталей не более 500.

Чуть в меньшей степени повысились цены на мягкие игрушки высотой 20–30 см — на 5,9%, до 561,74 рубля.

Росстат учитывает стоимость данной позиций, исследуя потребрынок в крупных, средних городах РФ, а также в малых населённых пунктах.

Ранее NEWS.ru писал о подорожании шоколадных конфет в России за 2019 год.