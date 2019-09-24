https://static.news.ru/photo/1ee2e9ee-df24-11e9-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росстат подсчитал количество граждан, которые могут лишиться своих рабочих мест в связи с планируемыми сокращениями или ликвидациями компаний.

Наиболее уязвимы оказались сотрудники обрабатывающих предприятий (12,6 тысяч человек), госслужащие (7,7 тысяч) и работники сферы образования (5,2 тысяч). В общей же сложности работу могут потерять почти 52 тысячи человек. Эти сведения работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения, пишут « Известия ».

В статистике не учитываются те, кто выходит на пенсию и те, у кого заканчивается трудовой договор, а также трудящиеся, занятые в малом бизнесе (эту информацию предприниматели в Росстат не предоставляют).

Как писал News.ru ранее, большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считает, что в стране наблюдаются признаки экономического кризиса. ФОМ проводит опрос граждан РФ по ситуации в экономике с 2015 года. В сентябре 2019 года 62% опрошенных ответили утвердительно на вопрос, есть ли в стране в данный момент экономический кризис. 14% ответить затруднились, а 24% посчитали, что с экономической ситуацией всё в порядке.