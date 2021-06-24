Стало известно, сколько россияне потратят на детский отдых летом

Около трети россиян потратят на отдых детей этим летом от 10 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которые приводит «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования, 22% россиян могут заплатить за отдых детей от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, лишь 2% заявили о готовности потратить 100 тысяч рублей и более.

Кроме того, 3% респондентов могут выделить из семейного бюджета менее 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Опрос был проведён в июне 2021 года во всех округах России. В нём приняли участие 1523 респондента.

Ранее сообщалось, что в России разработан проект кешбэка с путёвок на детский отдых. В рамках программы выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей.

Глава онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов сообщил, как россияне могут сэкономить на отдыхе у моря. В случае если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату, можно сократить расходы на 30–50%, отметил он.