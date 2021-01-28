Десятки российских банков могут закрыться в 2021 году

https://static.news.ru/photo/760bf3e4-6210-11eb-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 30 российских банков могут закрыться в 2021 году, считают эксперты международного агентства S&P. Дело в том, что в течение ближайших двух лет кредитные организации в РФ потеряют 1,4–1,6 трлн рублей чистых процентных доходов.

По данным аналитиков, в 2021-м прибыли упадут на 50–75 базисных пунктов, до 3,25–3,5%, что является историческим минимумом. Тяжелее всего придётся ведомствам, в большей степени ориентированным на выдачу займов корпоративным заёмщикам и имеющим более низкий уровень цифровизации. Из-за этого некоторые структуры могут исчезнуть с рынка, пишет Life. Первыми в зону риска попадут небольшие региональные банки. У крупных игроков проблем возникнуть не должно.

По мнению гендиректора бизнес-платформы Анастасии Усковой, оснований для паники нет. Она напомнила, что ходило много слухов о вероятных фатальных потерях банковского сектора в 2020-м на фоне пандемии COVID-19 и обрушения нефтяных котировок. Однако никакого коллапса отрасли не произошло. Прибыль кредитных организаций по сравнению с 2019-м упала всего на 6%.

Кроме того, объём наличных денег в обращении в России на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей. Это на 26,4% (2,8 трлн в абсолютном выражении) больше, чем годом ранее. В общем количестве купюр выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26% до 31%) и двухтысячных (с 4% до 5%). Как сообщает Банк России, пик роста пришёлся на II квартал, когда в стране из-за пандемии COVID-19 ввели ограничительные меры. В этот период объём наличности в обращении вырос на 1,2 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, в течение 2020 года на фондовом рынке появились примерно четыре миллиона инвесторов-новичков. Это привело к тому, что за 12 месяцев россияне вложили 600 млрд рублей в «мутные» финансовые продукты. Об этом в разговоре с журналистами заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.