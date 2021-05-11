Десятую часть бюджета направили на поддержку россиян в пандемию

https://static.news.ru/photo/1004d742-b309-11eb-b4ec-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В период пандемии коронавируса на поддержку россиян было выделено 2,5 трлн рублей, что составляет 10% от федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Мы стремились максимально поддержать людей — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения — это свыше 10% всего федерального бюджета страны,— заявил Мишустин в ходе выступления с отчётом в Госдуме.

По словам премьера, во время пандемии выплаты получила каждая вторая семья в России, в них растут более 28 млн детей. Всего на поддержку семей с детьми в прошлом году было выделено порядка 600 млрд рублей.

Ещё около 2 млн россиян, которые в пандемию с несовершеннолетними детьми остались без работы, получили дополнительные выплаты к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент воспитывалось более 3,5 млн детей.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам начнут начислять по-новому с 2022 года. Теперь через Пенсионный фонд будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребёнка, по уходу за ним, а также выплаты женщинам, вставшим в ранние сроки на учёт по беременности. Также через ПФР будет предоставляться компенсация страховой премии по ОСАГО инвалидам. Все необходимые документы для начисления денег со следующего года будет собирать сам ПФР путём межведомственного взаимодействия.