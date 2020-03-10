https://static.news.ru/photo/b3090d68-62c5-11ea-9c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индекс США Dow Jones пережил крупнейшее падение за сутки с 2008 года — 9 марта 2020 года он обвалился на 7,79%. Во время распродаж на рынках десять богатейших людей мира потеряли в «чёрный понедельник» около $38 млрд.

Лидером антирейтинга стал глава группы компаний LVMH Бернар Арно. Его активы снизились на $6 млрд. На втором месте самый богатый человек Земли — основатель Amazon Джефф Безос (в минусе на $5,6 млрд), пишет журнал Forbes.

Мексиканский миллиардер Карлос Слим лишился 9 марта около $5 млрд. Один из создателей соцсети Facebook — американец Марк Цукерберг — потерял $4,2 млрд.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля, писал NEWS.ru.

Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойл» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.