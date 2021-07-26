Дешёвый, но недоступный: почему цены на бензин так возмущают россиян

В России, как выяснилось, одна из самых низких цен на бензин в Европе. Однако в мировом рейтинге по этому показателю наша страна лишь в третьей десятке. И факт этот не перестаёт удивлять, ведь Россия остаётся одним из мировых лидеров по объёмам добываемой нефти. Дело не в том, сколько стоит бензин, дело в его доступности для граждан, объясняют эксперты. Зарплаты россиян ползут вверх не так уверенно как цены, в том числе и на заправках.

Россия заняла второе место по дешевизне бензина АИ-95 среди 32 стран Европы. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг.

Так, цена за литр топлива в нашей стране составила 49,1 рубля. На первом месте оказался Казахстан, где в пересчёте на рубли литр АИ-95 стоит 34,3 рубля. Тройку лидеров замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр. Самый дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах (162,3 рубля), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля за литр).

В аналогичном мировом рейтинге у России не столь выдающееся место. По данным Gasoline petrol prices , самый дешёвый бензин в Венесуэле (1,4 рубля за литр), Иране (4,5 рубля), Анголе (17,9 рубля), Алжире (25,4 рубля) и Кувейте (25 рублей). Самый дорогой — в Гонконге (191 рубль), Ливане (181 рубль), Нидерландах (161 рубль), Центральной Африке (161 рубль) и Норвегии (150 рублей за литр). Россия в этом списке находится на 25-й строчке (49,4 рубля).

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По состоянию на 19 июля 2021 года средняя цена бензина во всём мире составила $1,18, или 88,4 рубля за литр. Разница в стоимости топлива между странами колоссальная. Высокие цены на бензин наблюдаются, как правило, в богатых, развитиях странах, низкие — в бедных государствах, а также странах, добывающих и экспортирующих нефть.

Безусловно, стоимость топлива зависит от множества факторов, среди которых и налоговая политика, географическая удалённость от сырьевой базы, расходы на изготовление нефтепродуктов, транспортировка и другие издержки. И всё-таки сравнивать Россию с европейскими государствами немного наивно. По данным ОПЕК за 2019 год, РФ занимает второе место после США по объёмам добычи нефти.

В первой двадцатке стран по добыче (помимо РФ) всего две европейские страны — это Норвегия и Великобритания. Ежедневная добыча нефти в Норвегии составляет около 1,5 млн баррелей в день, в Великобритании добывается около 1 млн баррелей. Для сравнения: в России этот показатель составляет 10,6 млн баррелей в сутки.

Едва ли Россия может гордится 25 местом в мире и вторым местом в Европе по дешевизне бензина, занимая лидирующие позиции по добыче углеводородов.

Видимо, поэтому растущие цены на и без того недешёвый бензин всегда вызывали бурную общественную реакцию.

С точки зрения обывателя, логика следующая: какое место занимает страна по добыче природного ресурса, такое же место она должна занимать и по стоимости топлива. Позиции России в мире по добыче нефти и газа хорошо известны. Максим Черняев кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН

Чтобы понять картину в целом, нужно увязать цены на бензин с доходами населения, говорит кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Максим Черняев. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%, в то время как цены на бензин выросли на 2,5%. Да, этот рост был ниже темпов инфляции, но автолюбители тем не менее почувствовали его на своих кошельках в полной мере.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сравнивать надо не только отдельные страны (вне зависимости от того, добывают они нефть или нет), а способность граждан покупать бензин при имеющемся уровне доходов, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Всё же странно сравнивать Россию с медианной зарплатой в 30 тысяч рублей и, например, США, где средняя зарплата у граждан в несколько раз выше, — говорит аналитик.

Кстати, по доступности бензина (в пересчёте на фактические доходы населения) наша страна заняла 16 место среди европейских стран с одной тысячей литров, которую могут приобрести россияне на свою зарплату (средние цифры). Интересно было бы посмотреть на те же цифры по миру в целом.

И динамику цен на бензин и динамику доходов населения имеет смысл рассматривать на протяжении длительного отрезка времени, считает Деев. Например, с 2010 года цена на бензин марки АИ-95 выросла почти на 100% — с 25 до 48,5 рубля.

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Средняя зарплата по стране за тот же период выросла в 2,4 раза — с 20,9 тысячи рублей до 51 тысячи рублей. И кажется, что топливо для населения стало доступнее. На самом деле это не совсем так.

То, насколько «адекватна» стоимость бензина, можно оценивать по уровню затрат граждан на самое необходимое — продукты питания и товары повседневного спроса (бензин входит в их число). Очевидно, что при текущем росте цен, продуктовой инфляции, уровне закредитованности россиян, всё меньше людей сможет себе позволить покупать бензин по 50 рублей за литр, считает Деев.