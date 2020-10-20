«Дешёвого масла не ждите»: почему рекордно подорожало подсолнечное масло

Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор — новый скачок экспортной стоимости. Цены за неделю выросли до 74,175 тысячи рублей за тонну, обновив прошлый рекорд в 71 тысячу рублей за тонну, следует из материалов аналитического центра «СовЭкон» (есть в распоряжении NEWS.ru). При этом уже наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и смягчения мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни, успокаивают эксперты и чиновники.

Аналитики уточняют, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло фиксировался ещё на прошлой неделе, а вместе с этим и быстрый рост экспортных котировок.

Так, внутренние котировки подсолнечного масла поднялись на 6,6%, до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (поставка — EXW, европейская часть России, с НДС), сам же подсолнечник подорожал на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС). При этом подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну (поставка FOB — погрузка на морское судно) на фоне заметного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

Отмечается также, что среди переработчиков сырья нашлись и те, кто стремился занизить закупочные цены на подсолнечник, заявляя о больших запасах и достаточном предложении. Но вот уже во второй половине недели многие из них стали стремительно поднимать цены, которые в результате выросли на две-четыре тысячи рублей за тонну после непродолжительной просадки.

В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни, — говорится в экспертном обзоре.

Подорожание на прилавках

Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены в магазине на подсолнечное масло расти будут, заверил NEWS.ru эксперт по АПК и директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Пока они увеличились очень скромно, и основной рост ещё впереди, замечает он.

Надо понимать, что за последние полгода цены на этот вид масла выросли более чем на 50%. В рознице это нашло отражение пока лишь в виде нескольких процентов. Ускорение пошло в сентябре, когда, по данным Росстата, цена на подсолнечник выросла примерно на 3%. В ближайшие несколько месяцев мы будем видеть относительно высокий рост цен на все масла и в первую очередь на подсолнечное. Это будет выглядеть как абсолютный рост на 15-20%, размазанный на три-пять месяцев (от 2% до 4% в месяц). Андрей Сизов директор центра «СовЭкон» директор центра «СовЭкон»

Между тем Сизов заверил, что дефицита в магазинах не возникнет и на волне ожидания роста цен бизнес не «побежит» скупать масло подчистую. Набеги на розницу в таких случаях обычно устраивают потребители, но не бизнес, пояснил эксперт.

Что будет с ценами, дальше предположить сейчас очень сложно. Ситуация на рынке складывается очень нестабильная. Сначала недавний резкий скачок на три дня, затем падение, сейчас опять рост. Понятно, что это зависит от сырья, валюты, так как это биржевой продукт. Поэтому, что будет дальше, совсем неясно. Спрос на масло в целом остаётся устойчивым, так как идёт сезон интереса к этому продукту. Цена выросла в основном за счёт сырья. В этом году оно очень дорогое. Мы продаём масло по рыночной цене, иногда удаётся угадать динамику цен на повышение — иногда не угадываем. Но предугадать весь объём факторов, влияющих на цену, затруднительно. Дмитрий Дзюба директор по продажам ООО «Нива» директор по продажам ООО «Нива»

Реального объяснения комплекса причин роста цен на подсолнечное масло дать пока трудно, сказал сенатор-аграрий Алексей Майоров. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пообещал NEWS.ru провести консультации с Минсельхозом. У данного ведомства работает специальная группа по мониторингу цен на подсолнечное масло и различные продукты питания. Сам Минсельхоз на оперативный запрос NEWS.ru не смог ответить.

Генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласен с тем, что рост цен сейчас находится под очень мощным влиянием экспортной стоимости. Влияет и высокий курс доллара по отношению к рублю.

Очень резкий скачок экспортных цен был в сентябре. Стоимость превысила $1 тысячу за тонну, погруженную на судно. Сейчас цены находятся в турбулентной зоне. Они скорректировались, потом оттолкнулись, а сейчас снова начинают корректироваться. Это происходит в диапазоне $950-980 за тонну продукта. Именно в этом диапазоне цены сейчас ищут консолидации. Пока что выше 76 тысяч рублей за тонну подсолнечного масла они не поднимались. Коридор достаточно большой — от 68 до 76 тысяч рублей за тонну. Владимир Петриченко генеральный директор ООО «ПроЗерно» генеральный директор ООО «ПроЗерно»

Сложившаяся картина текущей осени характерна для паритета цен на подсолнечное масло, отмечавшегося до 2013 года (ЕС субсидировал производство рапсового масла и другие причины).

И это было нормально для ценовой ситуации с жидкими маслами — подсолнечное, рапсовое, соевое, — указывает специалист.

Однако период с 2014 по 2020 года характеризовался «ненормальной» картиной, когда премиальное подсолнечное масло было дешевле остальных жидких продуктов, объяснил эксперт. Дело в том, что по технологическим и потребительским свойствам подсолнечное масло выше остальных жидких масел.

И именно сейчас, подчеркнул Петриченко, восстанавливается «нормальная», естественная ценовая конструкция этих продуктов.

Соответственно, дешёвого подсолнечного масла не ждите. Это тренд этого сезона. При этом сейчас масло дешевле в долларах, чем оно было в 2012 году, — заявил Владимир Петриченко.

Как стало известно NEWS.ru, Минсельхоз ведёт работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Кроме того, одной из мер для стабилизации цен на подсолнечник на внутреннем рынке может стать введение разрешительного порядка экспорта масличных культур. Минсельхоз поддерживает возможность рассмотрения вопроса о введении данного механизма. Окончательное решение будет принято по итогам обсуждения этой инициативы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.





Мы фиксируем рост цен на подсолнечное масло — на ситуацию в том числе существенно влияет неурожай подсолнечника в ключевых странах-производителях — России и на Украине, который спровоцировал резкий взлёт цен на подсолнечник. В целях корректировки и недопущения дальнейшего роста цен, на наш взгляд, целесообразно введение оперативных мер регулирования рынка подсолнечника, над которыми мы сейчас работаем совместно с Минсельхозом. Михаил Мальцев исполнительный директор Масложирового союза России исполнительный директор Масложирового союза России

По его словам, изменение потребительских цен зависит от торговых стратегий конкретных предприятий и политики ритейла, поскольку продукция отпускается им по значительно меньшей цене, чем конечная стоимость на полках.

Рекордный год

Нынешний год стал для российских аграриев рекордным не только по сбору зерна. Уверенные показатели демонстрируют и другие отрасли АПК. В частности, среди масложировой продукции в 2020 году лидирует рапс, который широко используется в мире для изготовления масла как в пищевых, так и в промышленных целях.

Рапсовое поле Victor Lisitsin/Global Look Press

По состоянию на 19 октября в России намолочено 2,6 млн тонн рапса, что на 500 тысяч тонн больше, чем за тот же период прошлого года (2,1 млн тонн). Экспорт рапсового масла по состоянию на 11 октября вырос на 5% — до $393 млн.



Между тем основной масличной культурой как для внутреннего потребления, так и для экспорта остаётся подсолнечник. На сегодня аграрии собрали 11,4 млн тонн этой культуры, что почти на 10% (9,6%) больше, чем в прошлом году (10,4 млн тонн). Минсельхоз России прогнозирует, что до конца уборочной кампании с полей будет собрано еще не менее 2 млн тонн подсолнечника.

Уборка подсолнечника продолжается, и по прогнозу Минсельхоза России будет собрано ещё не менее 2 млн тонн маслосемян. Валовой сбор культуры в 2020-м ожидается на уровне 13,2 млн тонн, это несколько ниже рекордного уровня прошлого года, но тем не менее это существенно выше средних многолетних значений за пять лет и является вторым результатом в новейшей истории нашей страны. Урожай подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьём предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке. Роман Некрасов директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России

В Минсельхозе считают, что набранные темпы свидетельствуют о том, что задача по наращиванию производства подсолнечника к 2024 году до 17,4 млн тонн будет выполнена.



За последние 10 лет посевные площади под подсолнечник увеличились на 20% и впервые достигли 8,6 млн га в 2019 году, что способствовало получению рекордного урожая — 15,4 млн тонн. Посевная площадь под урожай 2020-го составила 8,5 млн га. На сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 млн тонн маслосемян, темпы уборки превышают прошлогодние показатели. Урожайность несколько ниже уровня прошлого года, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.



По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%. Таким образом, дефицита подсолнечного масла не прогнозируется, объёмов его производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта.