Падение нефтяных котировок ниже нуля — следствие спекулятивных игр и опасный прецедент для рынка, отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Накануне стоимость майских фьючерсов на американский сорт WTI опустилась до рекордной отметки — минус $37,6. Паника продолжилась на следующий день, затронув в том числе европейскую марку Brent, чья стоимость впервые за 18 лет опустилась ниже $19 за баррель. По мнению аналитиков, дармовое сырьё грозит финансовыми потерями и рыночным игрокам и нефтяным компаниям, которым станет сложнее привлекать банковские кредиты для добычи того, что может стоить меньше нуля.

Нефтяные котировки на торгах 21 апреля резко устремились вниз. В первой половине дня июньские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже подешевели почти на 30% и опустились ниже $19 за баррель — впервые с 2002 года. Стоимость марки WTI упала более чем на 40% и опустилась ниже $12 за баррель.

Эксперты считают происходящее — продолжением паники предыдущего дня, когда котировки американской нефти снизились до отрицательных значений.

На рынке отчасти продолжается вчерашний сценарий. Надеюсь, что до отрицательных значений дело не дойдёт, особенно по марке Brent. Сейчас сказать, где остановится падение цен, уже невозможно. У нас было два уровня поддержки по Brent — на $25 за баррель и на $22, но оба были успешно пробиты. Теперь всё будет зависеть от того, как долго продлится паника на рынке. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Накануне падение стоимости нефти на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стало беспрецедентным для рынка — котировки WTI с поставкой в мае завершили торги снижением более чем на 300% и впервые в истории опустились до отрицательных значений.

По факту отрицательная цена означает, что не покупатели платят за нефть, а продавцы отдают собственные деньги, лишь бы кто-то согласился принять сырьё. Поводом для столь необычной ситуации, по мнению экспертов, стали сообщения о возможном переполнении нефтехранилищ. В частности генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявлял, что свободное место в них может закончиться уже в мае.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Другой причиной обвала цен, по мнению аналитиков, стало истечение срока обращения на бирже майского фьючерса на WTI. Биржевые игроки захотели продать контракты, но желающих их купить оказалось немного.

Хранилища нефти в США и вообще во всём мире переполнены, а спрос на сырую нефть упал до рекордных минимумов, отсюда и обвал цен, накануне даты экспирации (прекращения обращения фьючерса на бирже, — NEWS.ru), которая наступила 21 апреля, отмечает заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, спроса на физические поставки нефти WTI нет, значит, и покупать истекающие фьючерсы не имело смысла.

За два-три дня до истечения контракта игроки начинают перекладываться из текущего фьючерса в следующий, то есть продавать майские и покупать, например, июньские, пояснил Сергей Дроздов. Однако в данном случае возникла ситуация, когда никто не хотел брать на себя реальный контракт на поставку нефти.

Все скидывали майские фьючерсы, потому что контракт заканчивается. А если ты его оставляешь, то выходишь на поставку — получаешь нефть и платишь за её хранение. Но желающих получить реальное сырьё из общей массы участников рынка — лишь 5%. Это, например, нефтетрейдеры, которые через фьючерсы хеджируют свои позиции. Остальным игрокам — инвестиционным фондам, а также крупным и мелким спекулянтам, торгующим «бумажной» нефтью, — физическое сырьё не нужно, — пояснил эксперт.

Заметную роль в состоявшемся обвале цен сыграл всего один инвестиционный фонд, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Американский нефтяной перекладывался из майских контактов в июньские. Он выставлял на торги майские фьючерсы и из-за крупных продаж цена стала отрицательной, поскольку издержки по хранению нефти превысили стоимость поставки. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Вместе с тем, по словам эксперта, такому развитию событий способствовал и фундаментальный фактор, а именно — затоваривание рынка нефти. Сделка ОПЕК+ начнёт действовать только с мая и сейчас в мире гигантский избыток предложения сырья. Нужно платить за его хранение в то время, как реального спроса нет. Поэтому снижаются все сорта нефти — и Brent и Urals тоже находятся под давлением, отмечает экономист.

Примечательно, что Московская биржа решила приостановить торги фьючерсом нефти марки WTI с экспирацией 21 апреля после рекордного обвала цен на неё накануне. Торговля остальными фьючерсными контрактами продолжилась.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжение следует

Президент США Дональд Трамп заявил, что беспрецедентное падение цены на американскую нефть WTI — краткосрочное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением на рынке.

Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. Это всего лишь финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательных ценах на нефть, но это на короткий период времени, — цитирует ТАСС главу Белого дома.

Между тем, ситуация с истечением контрактов возникает каждый месяц. И, как считают эксперты, исключить возможность возникновения отрицательных котировок уже нельзя.

На бирже до вчерашнего дня была поговорка, что актив не может упасть ниже нуля. Теперь прецедент создан и в будущем трейдеры будут уже бояться покупать фьючерсы даже по привлекательным ценам, помня, что их стоимость может стать отрицательной. Это значит, что когда будет истекать фьючерсный контракт, возникнет дополнительное психологическое давление на игроков, — отметил Сергей Дроздов.

Возможность повторения истории с отрицательными ценами будет зависеть от ситуации на рынке, считает Сергей Суверов.

Теоретически это возможно, если в мае и июне карантин сохранится и спроса не будет, а предложение будет достаточно большим. Но в реальности вряд ли такое случится, поскольку карантин постепенно смягчается и спрос будет восстанавливаться. Плюс с мая начинает действовать сделка ОПЕК+, то есть будет сокращаться предложение. Кроме того, добыча будет дополнительно снижаться естественным путём из-за низких цен, — пояснил эксперт.

В БКС «Премьер» также отметили, что падение более чем на 300% вскрыло проблему ценообразования товарных котировок и масштабов влияния на данный процесс различных заинтересованных сторон. Оказалось, что масштабный спад котировок во фьючерсных контрактах может быть реализован без каких-либо значительных изменений в рыночных или фундаментальных факторах воздействия на товарный рынок. Последствиями данной «демонстрации силы» может стать весьма эмоциональная реакция инвесторов, которая в итоге может привести к значительному снижению котировок и в других фьючерсных контрактах, не только в июньских контрактах на WTI, но и других нефтяных сортов, предупредили в БКС «Премьер».

Сергей Дроздов также не исключает, что ситуация с отрицательными ценами может возникнуть не только с американской нефтью, но и сортом Brent, на который ориентируются котировки российской марки Urals.

Gazprom/Global Look Press

Европейские и российские сорта находятся всё же в более выгодном положении, чем американские, не соглашается Наталья Мильчакова.

Спроса внешних покупателей (Китай, Япония) на американскую нефть, итак было немного, а сейчас вообще нет. Для увеличения поставок на внутренний рынок тоже нет спроса, плюс не везде есть трубопроводная инфраструктура. У России же есть своя группа постоянных потребителей и за рубежом, и внутри страны, и высокоразвитая инфраструктура «Транснефти». Поэтому такой ситуации по Urals, в принципе, быть не может, а если и случиться, то разве что какие-либо краткосрочные спекулятивные операции на бирже. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Важное отличие WTI от Brent — логистика. Американская нефть — на суше, и она должна быть доставлена до трубопровода. У Brent нет таких логистических ограничений, она может поставляться по всему миру, где она нужна, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

Кредитный риск

Отрицательные цены несут опасность не только для заигравшихся биржевых спекулянтов, но и для нефтяных компаний, которые уже испытывают значительные сложности со сбытом сырья, полагают эксперты. Речь в частности идёт о сланцевой добыче в США, которая имеет достаточно высокую себестоимость и первой оказывается под ударом падающих котировок.

Низкие цены уже сказываются на американской сланцевой отрасли, где несколько компаний подали заявления на банкротство. Думаю, что этот процесс может усилиться, считает Сергей Суверов.

Конечно, часть сланцевиков захеджировала свою нефть по более высоким ценам. Но ситуация всё равно грозит для компаний ускорением процесса банкротства и сложностями в отношениях с банками. Во-первых, не исключено, что кредитные организации могут просто забирать находящиеся в залоге активы сланцевиков. Кроме того, усиление влияния спекулянтов означает, что усилится волатильность на рынке и нефтяникам будет сложнее планировать свою работу. Банки в такой ситуации будут менее охотно давать им финансирование, — пояснил аналитик.

В условиях низких цен американским компаниям уже приходится снижать свою добычу, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Руководитель одной из американских добывающих компаний говорил, что цены ниже $20 за баррель WTI — это банкротство 80% всей нефтянки, а ниже $10 — банкротство 100%. В США уже зафиксировано рекордное падение числа буровых за последние две недели. Полагаю, что добыча в Штатах с рекордных уровней уже сократилась на 1-1,5 млн баррелей в сутки. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Между тем, Техасская железнодорожная комиссия (регулятор добычи нефти в этом штате) в ближайшее время должна решить, какие принять меры для поддержки отрасли. На последнем заседании комиссии 14 апреля в том числе обсуждалась возможность ограничить добычу сырья в Техасе на 20% или примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Сергей Дроздов полагает, что произошедшее падение цен, в том числе и ниже нуля, вполне может подтолкнуть регулятора к тому, чтобы настойчиво порекомендовать сланцевым компаниям сократить производство нефти.