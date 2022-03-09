«Дешевеет моментально»: экономист оценил инвестирование в золото

Перспективы инвестирования в золото сейчас трудно оценить из-за колебаний курса валют, сообщил экономист Владимир Косой изданию Lenta.ru. К тому же золото теряет в цене, как только оказывается вне банка, отметил он.

Сложно сказать, насколько интересна и разумна сейчас инвестиция в золото, поскольку невозможно предугадать, какими после колебаний окажутся курсы рубля и доллара, сколько будет стоить золото в рублях. Риск здесь совершенно простой и понятный: это как с машиной, которая теряет в цене, как только выезжает из автосалона. Здесь ситуация та же, золотой слиток дешевеет моментально после того, как его выносят из банка, — сказал Косой.

Если же оставлять золото в банке, инвестиция равна вкладу в металлический счёт, считает экономист. Тогда лучше и не покупать физическое золото, а просто вложиться в счёт.

Косой добавил, что указ президента России Владимира Путина о золотых инвестициях не влияет на их надёжность. Вообще, надёжных вложений сейчас нет, уверен специалист, разве что сделать крупную покупку, которая и так планировалась.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Он освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.