Дерипаска раскритиковал Центробанк за «особый путь» в экономике

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. В своём Telegram-канале он обвинил Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике.

Единственным объяснением действий ЦБ, который регулярно повышает ключевую ставку, бизнесмен назвал желание делать всё вопреки мировым экспертам и «варягам», которые рекомендуют снижать ставки по кредитам. В результате дорогие кредиты не позволяют России повысить рост ВВП, и она продолжит отставать от остального мира.

Нам с 6,75% остается только наблюдать с обочины, как мир возвращается к росту после падения, — констатировал он.

Ранее олигарх заявил, что Центробанк не может остановить мировую инфляцию действиями на «крошечном» финансовом рынке России. Зато его действия, по словам Дерипаски, приведут к новой стагнации с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал.

При нынешней стоимости долга предприятия не могут создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, длительных экспортно-импортных операций и необходимости финансировать подготовку производства. А укрепление рубля на этом фоне лишь увеличивает расходы.