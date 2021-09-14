Дерипаска сравнил запуск цифрового рубля с полётом Гагарина

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полётом космонавта Юрия Гагарина в космос, высказав мнение, что это нужно было сделать ещё два года назад. Об этом он заявил в своём Telegram-канале. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года.

А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить [цифровой рубль]. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полёт Гагарина в космос в 61-м! – написал олигарх.

Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года. По итогам тестирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, который станет полноценным платёжным средством и будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода.

Ранее Дерипаска заявил, что введение крипторубля в РФ позволит защитить российские и иностранные инвестиции в условиях санкционных войн и завершит цифровую трансформацию национальной экономики. Он назвал анонимность важным инвестиционным инструментом, но уточнил, что российские власти не готовы к созданию крипторубля, так как опасаются персональных санкций.

В свою очередь экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова считает, что с появлением цифровых рублей государство сможет беспрепятственно следить за денежными операциями россиян после нескольких лет применения нового формата валюты. Переводы денег станут ещё более прозрачными, что позволит государству сильнее контролировать валютные движения в стране.