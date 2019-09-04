https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Переводу бизнеса в национальную юрисдикцию мешает работа российских судов, которая не устраивает предпринимателей. Такое мнение выразил президент корпорации «Русал», олигарх Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что не знает ни одного предпринимателя, которого бы устраивала работа российских судебной системы, передаёт ТАСС . При этом Дерипаска не отрицает и многих положительных изменений, отмечая при этом их недостаточное количество.

Когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров — 2%, когда в судах коммерческих, скажем так, количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, — примерно такой же процент, никакой национальной юрисдикции не будет, — сказал он.

Дерипаска подчеркнул, что перевод бизнеса в российскую юрисдикцию, начинается с судей. Единственный выход — судебная реформа, которая решила бы часть проблем. По словам олигарха, сейчас в основном судьями становятся те, кто работали помощниками, по факту — секретарями.

Это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то, что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения, — сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудников группы ГАЗ, которая принадлежит Дерипаске могут перевести на четырёхдневную рабочую неделю с сокращением заработной платыс конца октября нынешнего года по 20 апреля 2020 года. Это связано с санкционными ограничениями и падающим рынком. Санкции могли привести концерн к проблемам с поставками импортных запчастей к двигателям для «ГАЗелей», писал News.ru.