Дерипаска рассказал, когда Россия вернет 2007 год Дерипаска заявил, что Россия сможет вернуть «экономику мечты» через 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России потребуется около 12 лет, чтобы возродить экономику, подобную той, что была в стране в 2005–2007 годах, сообщает «Прайм». Он выступал на Финансовом конгрессе Банка России и подчеркнул, что это будет тяжелый путь, требующий адаптации и восстановления.

Тем не менее Дерипаска уверен, что страна сможет построить экономику мечты снова. Он также подчеркнул важность сохранения управленческих ресурсов, в частности частного бизнеса, чтобы не допустить их исчезновения во время этой паузы и использовать накопленные результаты.

Мы все видели, какой может быть экономика мечты - это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. <...> Но мы опять сможем построить экономику мечты, — сказал предприниматель.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что главными ограничениями для развития экономики России являются сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны. По ее словам, в экономике и России, и мира происходят серьезные изменения.